內地去年FDI大削82% 見30年低

國家外匯管理局日前公布去年四季度及全年國際收支平衡表初步數據，而外電根據估算，反映外國直接投資(FDI)投資額去年僅錄330億美元(約2,574億港元)，按年大削82%，是1993年以來最低約30年新低，反映外商投資內地市場仍缺乏信心。 僅為 2021 年高峰期不足一成 外電指，數據反映新冠疫情封控帶來的影響，以及去年復甦不似預期。數據亦顯示去年第三季FDI錄得下跌，亦是自1998年以來首次，即使去年第四季有回升跡象，至175億美元，同年比較亦瀉約33%，全年則錄下挫兼連跌兩年，亦僅為2021年高峰期不足一成。

全年淨流入 621 億美元 國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英日前指，外商股權性質直接投資全年淨流入621億美元，上季淨流入規模環比明顯提升。經初步測算，全年來華證券投資亦呈現淨流入，第四季淨流入規模達到近兩年高位，9至12月外資連續淨增持境內債券累計逾600億美元。以上顯示更多外資來華投資興業和配置人民幣資產。展望2024年，內地發展面臨有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變；市場普遍預計主要發達經濟體央行將開啟降息周期，外部金融條件更趨緩和。隨著內外部環境總體改善，其國際收支更有基礎和條件保持基本平衡。