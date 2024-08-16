內地國企邯鄲銀行董事長傳被「持刀捅死」 內媒指兇手是被革分行行長

內媒報道，國企邯鄲銀行董事長驚傳被「持刀捅死」，而官方證實事件屬實。有報道引述網上消息指，兇手是一位被革走的分行行長。

內地《瀟湘晨報》報道，河北邯鄲市公安局叢台區分局8月15日發布警情通報稱，從台區某商廈發生一起刑事案件，一男子被人捅傷，經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人宋某某（男，54歲）被公安機關當場控制。目前，案件正在進一步偵辦中。

直至8月16日，網上有流言指，遇害人為邯鄲銀行董事長鄭某某。當日中午，《瀟湘晨報》在叢台區東柳街道辦處證實這個消息。