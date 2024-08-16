內地國企邯鄲銀行董事長傳被「持刀捅死」　內媒指兇手是被革分行行長

內媒報道，國企邯鄲銀行董事長驚傳被「持刀捅死」，而官方證實事件屬實。有報道引述網上消息指，兇手是一位被革走的分行行長。
內地《瀟湘晨報》報道，河北邯鄲市公安局叢台區分局8月15日發布警情通報稱，從台區某商廈發生一起刑事案件，一男子被人捅傷，經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人宋某某（男，54歲）被公安機關當場控制。目前，案件正在進一步偵辦中。
直至8月16日，網上有流言指，遇害人為邯鄲銀行董事長鄭某某。當日中午，《瀟湘晨報》在叢台區東柳街道辦處證實這個消息。
邯鄲銀行行長2014年起被委任為董事長
據公開資料顯示，邯鄲銀行行長為鄭志瑛，他自2005年起擔任邯鄲市城市信用社總經理，後任邯鄲市商業銀行行長、邯鄲銀行行長。 2014年，邯鄲銀行原董事長李少波因年齡原因辭去該行董事長職務，並交由鄭志瑛被委任為董事長。
2014年，邯鄲銀行公布啟動上市計劃，準備掛牌「新三板」，但目前邯鄲銀行還未遞交招股書或上市申請資料。
邯鄲銀行的前身是邯鄲市城市信用合作聯社，於2002年10月註冊成立，2008年獲準成立邯鄲市商業銀行，初始設立時註冊資本約2.13億元，2010年獲批變更為邯鄲銀行。
邯鄲銀行第四季起出現虧損
據該行最新發布的《2024年度同業存單發行計畫》，該行2023年全年實現營業收入34.03億元（人民幣，下同），較去年同期下降0.98%；淨利為6.21億元，較去年同期下降58.51%。2023年第四季起出現虧損接近2億元。
而不良貸款率而言，該行2022年底不良率為1.90%升至2.24%；撥備覆蓋率在2023年再大幅下降17.89%，越來越接近120%的監管紅線。