內地基金開市1分鐘拋售25億股票，遭交易所強烈譴責後道歉。

內地量化私募基金「寧波靈均」日前遭上海及深圳交易所限制交易並公開譴責，指基金利用計算機程序，自動生成交易指令，1分鐘內拋售價值25.67億人民幣（折合約28.35億港元）的股票，影響交易秩序。寧波靈均其後發表致歉公告，稱堅決服從交易所決定，又指日後會堅持做多中國股市。

深交所表示，交易行為造成深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序對影響市場交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為，並始終保持零容忍高壓態勢，快速反應、重拳出擊；深交所又指出，該基金名下賬戶，年內已多次因異常交易被採取書面警示等措施，但未有整改。

上交所則指，通過計算機程序（電腦程式）自動生成或者下達交易指令進行程式化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩序」之規定。

靈均投資：致歉及堅決服從交易所決定

靈均投資今日致歉稱，將堅決服從決定，公司高度重視並進行了檢討，將改進交易模型。其表示，公司18日當日，旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，惟開盤後一分鐘內交易量較大，因此產生負面影響。其表示，作為專業機構，長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。