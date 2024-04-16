內地增長超預期 信銀國際：下半年仍有放水空間

中國首季國內生產總值(GDP)按年增長5.3%，遠超市場預期4.8%。中信銀行國際首席經濟師卓亮表示，內地上季經濟表現分化，當中製造業和固定資產投資有明顯改善；服務業增加值則平穩；惟社會消費品回落，值得關注消費勢頭能否持續。他又指，在低基數因素欠奉下，今年餘下季度再複製5%增速的難度大，但相信全年5%左右的增長仍有望達標，該行預測則為4.9%。
雖然內地增長超預期，惟卓亮認為下半年仍有「放水」空間。他表示，內地物價變化不大，因此仍有貨幣寬鬆的空間，惟相信減息行動較保守，全年只有約10個基點空間，下半年或優先考慮下調存款準備金率(RRR)，惟今季則料不會有有行動。
維持聯儲今年減息2至3次看法
對於美國聯儲局減息，卓亮指雖然首次減息預期推遲，但減息仍為全球大方向，尤其歐洲通脹回落情況較鞏固。至於美國下半年仍有4次議息，雖然通脹距離2%的最後一公里路程曲折，惟從公共財政角度看，下半年減息勢在必行，並維持預料仍有減息2至3次的空間。至於日本，卓亮指負利率政策結束不等於預示加息周期開始，日本央行持續買債，貨幣政策仍處相當寬鬆狀態，未出現根本性改變。
樓價下跌空間有限 反彈待減息
香港樓市方面，卓亮認為住宅氣氛改善，料交投活躍可維持，但樓價回升仍要利率環境配合，市場仍需要進一步耐性；至於會否再跌，他認為樓價會見反覆，惟應該已接近見底，調整已到最後階段，只要美國不掉頭加息，本地樓市再下挫的空間有限。
上調中港股評級 看好內房能源科技
該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，投資市場資金正出現「由貴市場流入平市場」的現象，該行將歐美日市場評級由「正面」降至「中性」，至於亞洲及中港股自今年2月起已上調至由「中性」上調至「正面」。他維持今年高位在21,000點的看法，惟重申在蟹貨壓力下，短線萬七關或有阻力。板塊方面，他認為內銀，能源資源及個別超跌科技股可以留意。