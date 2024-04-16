內地增長超預期 信銀國際：下半年仍有放水空間

中國首季國內生產總值(GDP)按年增長5.3%，遠超市場預期4.8%。中信銀行國際首席經濟師卓亮表示，內地上季經濟表現分化，當中製造業和固定資產投資有明顯改善；服務業增加值則平穩；惟社會消費品回落，值得關注消費勢頭能否持續。他又指，在低基數因素欠奉下，今年餘下季度再複製5%增速的難度大，但相信全年5%左右的增長仍有望達標，該行預測則為4.9%。

雖然內地增長超預期，惟卓亮認為下半年仍有「放水」空間。他表示，內地物價變化不大，因此仍有貨幣寬鬆的空間，惟相信減息行動較保守，全年只有約10個基點空間，下半年或優先考慮下調存款準備金率(RRR)，惟今季則料不會有有行動。