內地多縣爆發財務危機　挪用19.5億元農村學生伙食補助還債

內地多縣爆發財務危機，據內地審計署數據指出，2021年至2023年8月，共66個縣挪用約19.51億元（人民幣，下同）的學生營養餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出。

報道指，部分地方教育部門與中間供應商合謀，透過供應商分紅、捐贈等方式套現4,216.02萬元，用於發放福利等；亦有部分供餐單位違規經營、偷工減料、利用次等食品充當好食材供應學生用餐，該現象尤其在偏遠學校出現的機率最多。

內媒《財新網》報道，第14屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議上，審計署審計長侯凱作引述數據指，全國有41縣及1,533間學校，通過壓低供餐標準、虛構採購業務等，變相截留佔用2.7億元。

地方債19個省市去年三季已增112億新債

內地地方債問題近年愈趨嚴重，報道指，2023年3月中央專門關注地方債問題，暫停新增隱性債務，但自23年3月到23年底，僅是19個省、市就新增隱性債務112.58億元。

而人民銀行行長兼國家外匯管理局局長潘功勝曾接受《央視》訪問，談及有關內地政府的債務水平，他認為，要嚴格控制新增項目融資，「在這個基礎上，中央給予必要的政策支持，引導並鼓勵金融機構和地方政府之間協商，例如是否可適當降低一些利息，是否可以調整一下期限的結構。融資平台亦要市場轉型，大家共同努力，有信心有能力能將問題處理好」。