內地多間券商據報嚴查違規炒股　員工及親屬帳戶「全面倒查」3年

內媒報道，有內地證券業界前五名的券商，近日對內部員工及其家庭成員的股票交易帳戶進行了為期三年的「全面倒查」，以揭露任何潛在的違規股票交易活動，嚴禁違規炒股。

內媒《21世紀經濟報道》及《界面新聞》等引述大型券商從業者報道，其所在的證券公司，近期針對內部人員及其親屬的股票帳戶啟動3年倒查。從業者指，高層希望透過這種方式，以追蹤到該些設備和IP位址，在歷史上的其他交易活動，從而識別這些交易背後的真正控制者，幫助確定公司員工是否參與不當的股票交易行為。

報道另引述證券從業員指，從業員在入職前，需即時上報自己及親屬的帳戶，並需要每年更新帳戶情況，但直接用親屬帳戶炒股的現象則較少見。

報道指，若券商從業者炒股，往往會借用看似與本人毫無關聯的帳戶進行，此類帳戶不在上報範圍之內，證券公司自查發現的難度很大。不過，隨著技術的進步，如今通過鎖定親屬帳戶所在設備、IP的方式，可以更好發現存在違規炒股可能的其他帳戶。

部分證券商更調查員工社會兼職情況

對於嚴查違規炒股消息，有數間內地證券公司員工向內媒證實真有其事，部分更調查員工的社會兼職情況；另有其他公司員工指，其公司雖然未有實施上述情況，但近月公司晨會明顯多次提及嚴禁員工炒股，並頻繁開展員工學習違規案例，嚴禁員工炒股。