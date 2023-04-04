內地大型券商現「減薪潮」　其中一間減薪比率接近4成

其次則為「海通證券」，由78.4萬元，減至49.9萬元，降薪了28.4萬元（折合約56.96萬港元），減薪比率達36.3%。

當中以「招商證券」減薪最多，由77.9萬元（人民幣，下同)，下降至47.2萬元，即減少30.6萬元（折合約34.93萬港元）排名第一，達39.3%，接近4成。

僅數間券商員工獲加薪

此外，只有數間券商員工獲加薪，包括「國泰君安」，人均年薪加7萬元；「東方財富」加薪幅度最高達到11.3%，從33.1萬元上升至36.9萬元；「光大證券」薪酬從45.9萬元上漲至46.6萬元，加薪幅度為1.5%。

據內媒了解，有內地券商表示，減薪已是大勢所趨。在去年8月，中國財政部發布《財政部關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，當中提及對於金融企業高級管理人員及對風險有直接或重要影響崗位的員工，基本薪酬一般不高於薪酬總額的35%。績效薪酬的40%以上應當採取延期支付方式，延期支付期限一般不少於三年。