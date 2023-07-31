內地失業率｜官媒踢爆高校就業率造假僅兩成人有工開　學生需有就業證明才獲畢業證書

新華社旗下《半月談》報道，內地現正在開展一場2023年高校畢業生就業的「百日沖刺」行動，各地區的高校均採措施助學生就業。不過有學生表示，就業輔導員告訴學生，「找不到工作就在填表時寫靈活就業」、「碰到調查就說在做自媒體」。

內地青年失業率升至21.3%，再創紀錄新高，引起各界關注。近日內地官媒就失業率作調查，更踢爆多間高校就業率造假，學生需提供就業證明才獲發畢業證書，以致不少學生為求畢業，而到網購平台上購買「就業協議蓋章」；另有高校就業指導中心負責人指，今年實際上只有20%畢業生找到工作。

學生需有就業證明才獲畢業證書

有學生家長反映，高校要求「如果就業三方協議不蓋章就拿不到學位證」。另有一位高校就業指導中心負責人更透露，學校對外宣稱有九成就業率，但實際上「今年只有20%畢業生找到了工作」。

不少學生為求畢業，而到網購平台上購買「就業協議蓋章」。有內媒指，在網購平台只需花數十元到百多元，可以幫忙實現「紙面就業」。其中北青報記者報道，用微信聯絡一間名網上店鋪，對方迅速開價，指任選一個公司，網簽和蓋章都可以，又說「某商貿有限公司68元（人民幣，下同）、某科技有限公司88元……任選一個公司，網簽和蓋章都可以。」

內地青年失業率達21.3%創紀錄新高

國家統計局早前公布數據，16至24歲勞動力調查失業率，按月升0.5個百分點，至21.3%，再創紀錄新高；25至59歲勞動力調查失業率持平於4.1%。至於總結上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，較首季跌0.2個百分點。

國家統計局新聞發言人兼國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，今年經濟回升帶動就業形勢整體向好，就業規模逐步擴大，但當前就業總量壓力和結構問題仍然存在；又表示一般隨着畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從歷史規律來看，8月份以後，會逐步下降。