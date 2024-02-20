內地客去年新造業務保費料約590億，保監局反駁「內地走資」說法。

香港自去年2月與內地全面通關後，保險業重新復活。保監局總結2023年全年內地訪客來港，所投保的個人人壽保險新造保單保費約590億元，較2022年約21億元，按年飆逾27倍。保監局行政總監張雲正表示，新造保單保費強勁增長，因過去幾年累積需求得以釋放，反駁有人指這是內地走資的說法。

去年新造保單保費按年飆逾27倍

去年新造保單保費約590億元，較2022年約21億元，按年飆逾27倍，更超越2019年疫情前水平，僅次於2016年的727億元紀錄高峰。

而保監局數據顯示，內地訪客新造業務保費去年第三季按季下跌32.9%至150億元，但首三季相關保費仍達468億元。張雲正指，第三季數據按季錄得下跌由於匯率波動，因人民幣兌美元貶值，至第四季跌幅已有收窄。

有關展望今年內地訪客來港投保情況，張雲正指，自然需求仍有，但難以估計能否達到去年規模，坦言如果中美利率、滙率走勢等停留於目前水平無大幅波動，要達到400億元至500億元規模並非難事。

此外，數據顯示去年保費融資活動明顯放緩。新造保費中，保費融資業務佔比已由2022年的43%，下跌至2023年的21%。去年第四季度更跌至多年來單季最低水平9%，反映投保人在高息環境下對保費融資取態審慎；但去年首三季，內地客戶的新造業務中，有約25%涉及保費融資。