內地家政平台資金鏈斷裂 曾志偉有份投資

內地傳媒報道，香港藝人曾志偉有份投資的內地家政平台「輕鬆到家」資金鏈斷裂。（網上圖片）

內媒報道，深圳互聯網家政服務提供商「輕鬆到家」發布公告，自2022年7月18日起暫停全部業務銷售、交付，恢復時間待定。該公司日前已被爆資金斷鏈拖付欠款，又遭用戶、技師及受僱管家的抗議討債，但多次闢謠「不會跑路」，最終還是宣布暫停交付。

「輕鬆到家」據報自今年5月以來，已深陷「跑路」、「集資詐騙」等謠言，甚至公司技術人員集體離職。7月8日，「輕鬆到家」否認逃跑的謠言，並解釋了分階段的業務困難。

由TVB總經理（節目營運）曾志偉有份投資並短暫掛牌新三板的「輕鬆到家」，由於業績不理想，至今仍然沒有真正實現上市夢想。在7月17日晚間在官方平台發佈的暫停交付情況說明中表示，公司表示因公司資金鏈斷裂，整體負面的信息發酵對企業銷售及交付帶來沉重打擊。對於用戶技師、盟商、供應商、員工的債務，公司表示正在整理清算，並會根據公司資本運作情況進行逐步償還。