內地寶能集團董事長擬欠薪1.3億被圍毆，集團發聲明譴責並強調「資產紮實」。

內地房地產企業不時傳出欠薪消息。最新內房企業「寶能集團」擬欠薪逾億元人民幣，其董事長被一眾討薪者上門追債，甚至慘遭被圍毆，圍毆過程亦被放到網上。集團周五（4日）於官網發聲明譴責討薪者，並強調集團「資產紮實；經營持續向好」。

寶能集團自2021年起爆欠薪風波

寶能集團自2021年起爆發欠薪風波。在7月31日，董事長姚振華因拖欠薪金近2年，而遭討薪者上門追債，在集團總部附近被圍堵狂毆。據內地社交平台的影片，當日他搭乘的平治房車被重重包圍，後更被鐵鏈鎖上；有員工隨即貼上「還我工資」等字條。

寶能姚振華被打至眼鏡噴飛

其後當姚振華下車，打算速逃至公司內部時，被突圍而出的員工憤怒追打圍毆，並將他狼狽摔地，姚振華當刻眼鏡噴飛，他一手阻擋著並怒吼「這是犯法」，卻員工絲毫不驚回應：「你欠薪兩年不犯法嗎？」