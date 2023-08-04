內地寶能集團董事長擬欠薪1.3億被圍毆，集團發聲明譴責並強調「資產紮實」。

內地房地產企業不時傳出欠薪消息。最新內房企業「寶能集團」擬欠薪逾億元人民幣，其董事長被一眾討薪者上門追債，甚至慘遭被圍毆，圍毆過程亦被放到網上。集團周五（4日）於官網發聲明譴責討薪者，並強調集團「資產紮實；經營持續向好」。
寶能集團自2021年起爆欠薪風波
寶能集團自2021年起爆發欠薪風波。在7月31日，董事長姚振華因拖欠薪金近2年，而遭討薪者上門追債，在集團總部附近被圍堵狂毆。據內地社交平台的影片，當日他搭乘的平治房車被重重包圍，後更被鐵鏈鎖上；有員工隨即貼上「還我工資」等字條。
寶能姚振華被打至眼鏡噴飛
其後當姚振華下車，打算速逃至公司內部時，被突圍而出的員工憤怒追打圍毆，並將他狼狽摔地，姚振華當刻眼鏡噴飛，他一手阻擋著並怒吼「這是犯法」，卻員工絲毫不驚回應：「你欠薪兩年不犯法嗎？」
寶能集團欠薪人民幣1.3億
據內媒報道，包圍者包含寶能集團的供應商、遭欠薪者等債權人，有前員工表示，至今年4月，寶能汽車整體欠薪近6,000人，總額高達人民幣1.3億（折合約1.41億港元），社會保險欠繳人民幣9,180萬（折合約9,979.3萬港元）、公積金欠繳人民幣6,272萬（折合約6,817.1萬港元），合共2.95億（折合約3.21億港元）。
集團發聲明譴責並強調「資產紮實」
寶能集團周四（8月3日），在官網發布《關於7月31日寶能集團姚振華董事長遭到暴力襲擊事件的聲明》。聲明表示，集團強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，又揚言集團已採取相應法律行動，並採取必要措施，確保全體幹部員工的人身安全，及企業正常經營。
同時，寶能集團在聲明中強調：「集團絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠；又指集團資產紮實，各項業務經營持續向好，化解流動性困難不斷取得突破。」
寶能集團業務涉及多項
據寶能集團網站指，該企業業務廣泛，涉及金融、物流、物業、科技園區、醫療健康等領域，董事長姚振華在過往數年，曾登上富豪榜前幾名，但自2021年起，集團擴張失利後引發經營危機，屢爆出裁員、欠薪、拖欠貨款等負面消息。