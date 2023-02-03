內地專家稱後生仔人工低因「能力不夠」 網民：我們就只是韭菜

中國經濟學家、中航基金副總經理鄧海清，日前接受訪問時不慎失言，稱中國年輕人的人工低問題，源於「個人能力水平不夠」，此話一出惹廣大網友不滿，並登上微博熱門搜尋第一名。

鄧海清在一個高峰論壇開幕前接受訪問，被問到一些年輕人抱怨收入太低不敢消費的問題，他回應，「現在很多年輕人真的很不像話，沒有錢花了，都是覺得父母給的太少，或者覺得企業、老闆給的工資太低。其實很少有年輕人去反思，可能是因為自己的專業素質、專業個人能力水平不夠，所以才有那麼低的工資」。

他又以泰國、越南等國家為例指，「所以我們可以看到，在我們國內對很多的年輕人來講，你領這麼少的工資其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家可能只要你一半的工資，一樣能幹你的活」。

鄧海清的惹火言論一出，引起廣大中國網友不滿，紛紛留言鬧爆，事件更一度衝上微博熱搜。