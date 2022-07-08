內地手機製造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產

印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機製造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。
該機構突擊檢查與Vivo印度公司關聯的48處經營地點，發現Vivo印度公司「將大約一半（6247.6億盧比）」的本地銷售額匯到印度境外以避免在印度納稅，因此查封Vivo印度公司及關聯公司46.5億盧比（約5,900萬美元）的銀行現金等金融資產，據了解銷售額主要匯往中國。
自中印兩國2020年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，印度當局加強對中國公司的審查。此前印度亦以違反外匯法為由扣押小米（1810）的7.25億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。
在Vivo被查的消息傳出後，中國駐印度使館發言人王小劍表示，印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙印營商環境改善，挫傷包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。
王小劍表示，中方正密切關注印度執法局以涉嫌違反《防止洗錢法案》（PMLA）有關規定，突擊檢查與vivo及其經銷商相關的44處生產經營場所。
他強調，中央一貫要求中國企業在海外合法合規經營，並堅定支持中國企業維護自身合法權益；中方希望印方依法合規調查執法，切實為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。