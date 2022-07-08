內地手機製造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產

印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機製造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。

該機構突擊檢查與Vivo印度公司關聯的48處經營地點，發現Vivo印度公司「將大約一半（6247.6億盧比）」的本地銷售額匯到印度境外以避免在印度納稅，因此查封Vivo印度公司及關聯公司46.5億盧比（約5,900萬美元）的銀行現金等金融資產，據了解銷售額主要匯往中國。

自中印兩國2020年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，印度當局加強對中國公司的審查。此前印度亦以違反外匯法為由扣押小米（1810）的7.25億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。