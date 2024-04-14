內地推國九條 內地邊類板塊料受惠 A股迎來牛市嗎？

國務院就推動資本市場發展及防範風險，上周五提出九項意見「國九條」，中證監指，全面動員貫徹落實新「國九條」及配套政策並舉辦培訓，以及加快推動資本市場「1+N」政策體系落地實施。招商策略表示，從市場風格演繹情況來看，前兩次2004及2014年發布「國九條」後，短期內大盤風格相對佔優，從行業表現來看，傳統行業如鋼鐵、非銀、煤炭、有色金屬等行業亦較優。新「國九條」方面，與以往更加聚焦融資端不同，是次再次推出，更加著重以投資者為中心，肯定資本市場投資、財富管理屬性。若後續政策得到有效落實，上市公司整體分紅比例有望大幅提高，使得A股給投資者帶來真實回報提升，有望使資本市場成為繼房地產後推動居民財產性收入增長的一大重要來源。
該行指，深入複盤2004年及2014年「國九條」頒布的宏觀背景、政策條例，以及股市後續演繹情況，發現歷次「國九條」推出後，都對後續市場表現起到極大的提振作用。2004年國九條頒布後兩個月，市場迎來普漲，2014年1月到2015年6月期間，A股市場經歷從結構牛到整體牛的演繹，迎來了繼1999至2001年、2005至2007年後的又一輪大牛市。
看好中證A50及滬深300 重點關注家電及食品股
本次「國九條」在上市公司分紅、回購、市值管理上做了較為嚴格的要求，若後續政策得到進一步落實，疊加隨著年報和第一季業績預告披露，績優板塊、各行業龍頭的業績企穩得到驗證，資本開支下行帶來自由現金流改善將會得到進一步確認，上市公司整體提高分紅比例，使得A股績優龍頭公司給投資者帶來真實回報的預期提升，看好中證A50/滬深300/大盤成長為代表的績優龍頭指數，建議重點關注消費周期領域細分行業的龍頭，行業上重點關注家電、食品飲料、零售社服、有色；科技領域仍建議關注電子板塊(消費電子、半導體)、通信設備等板塊。
意在推動解決資本市場深層次矛盾
另外，申萬宏源表示，是次「國九條」政策凸顯全流程、全主體、全鏈條理念，聚焦兩大部分內容：一是強化上市公司發行端，上市後價值管理端，退市端的全流程監管。二是以強化證券基金市場機構的監管，推動市場機構功能建設。今 年國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》，將加強監管防範風險擺在第一位。這是繼 2023 年股市走弱、2024 年初波動放大以來，政策的一次全面思考和布局，意在推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾。