內地推國九條 內地邊類板塊料受惠 A股迎來牛市嗎？

該行指，深入複盤2004年及2014年「國九條」頒布的宏觀背景、政策條例，以及股市後續演繹情況，發現歷次「國九條」推出後，都對後續市場表現起到極大的提振作用。2004年國九條頒布後兩個月，市場迎來普漲，2014年1月到2015年6月期間，A股市場經歷從結構牛到整體牛的演繹，迎來了繼1999至2001年、2005至2007年後的又一輪大牛市。

看好中證A50及滬深300 重點關注家電及食品股

本次「國九條」在上市公司分紅、回購、市值管理上做了較為嚴格的要求，若後續政策得到進一步落實，疊加隨著年報和第一季業績預告披露，績優板塊、各行業龍頭的業績企穩得到驗證，資本開支下行帶來自由現金流改善將會得到進一步確認，上市公司整體提高分紅比例，使得A股績優龍頭公司給投資者帶來真實回報的預期提升，看好中證A50/滬深300/大盤成長為代表的績優龍頭指數，建議重點關注消費周期領域細分行業的龍頭，行業上重點關注家電、食品飲料、零售社服、有色；科技領域仍建議關注電子板塊(消費電子、半導體)、通信設備等板塊。