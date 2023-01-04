內地據報擬推更多措施支持「大得不能倒」房企 旭輝龍湖升幅擴至逾一成

中國據報計劃推出更多支援措施，以紓緩內地一些「大得不能倒」的內房企業的流動性壓力。《彭博社》最新引述消息人士報道，國務院金融穩定發展委員會上周向銀行保險監督管理委員會表示，對於部份對整體系統有重要性的發展商，要向提供在資產負債表方面的支持。合資格的企業需要得到「無保留意見」的審計結果，以顯示它們擁有可靠的財務報告，且沒有主要違規紀錄，包括公開發行的債券沒有違約。

報道稱，金融機構及監管當局可以根據條件及其合規要求，訂定新的所謂的合格發展商名單，所提供的協助可以可以由股本融資至貸款，致使該等企業可以成立房地產投資信託（REIT）及推動收購。

報道稱，最新的指導，顯示北京在內地樓市持續放緩及流動性緊絀下，對最強健的一批內房企業的支持。

合資格的企業需要「無保留意見」審計結果

內地於去年11月開始對內房提供不同形式的政策支持。國務院副總理劉鶴在「中國歐盟工商領袖和前高官對話」時亦表示，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，當局已出台一些政策，並正在考慮新的舉措，努力改善該行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。

不過內地房企的資金鏈困難至今仍未解決。《彭博社》報道稱，中國已有超過100家市值不少於10億美元的百大上市內房企業，2022年的財務報表取得核數師的「無保留意見」報告，不過當局不可能公布有「保留意見」的業名單。

受到消息刺激，今早已造好的內房股進一步上升，旭輝控股（884）、龍湖集團（960）最新升12.3%及10.8%，碧桂園（2007）、富力地產（2777）及合景泰富（1813）升幅介乎5.8%及7.0%。中國恒大（3333）、世茂集團（813）、融創中國（1918）及佳兆業集團（1638）等內房則仍然停牌。