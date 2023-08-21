內地據報收緊上市公司再融資　滬深A股年初起共31宗項目終止

由於整體市場環境不佳，有傳內地收緊對上市公司再融資審批。內媒報道，在審核從嚴趨勢下，上市公司融部再融資項目暫緩，而並非全面叫停，當中包括多間滬深A股上市金融機構。

內地據報收緊上市公司再融資

《上海證券報》引述有在上海大型投行從事相關工作的人士報道，由於再融資節奏與市場環境、企業自身情況，以及監管導向等有密切關係，整體市場環境不佳，疊加監管基於當下市況對再融資節奏的把控，才會出現近期對再融資活動暫停的感覺，但不應對此過度解讀。

此外，報道又引述負責審核再融資項目的投行人士說，近來審核更嚴格，當局要求公司和中介機構須充分論證再融資的必要性和可行性。

滬深A股年初起31宗項目終止

報道引用年初至今的數據指出，內地共有31宗再融資項目被終止，超越去年21宗，而今年遭叫停項目中，上交所及深交所分別佔12宗及19宗，同時以金融業佔多，一個月內更先後有3間金融機構公布終止再融資項目。

對於收緊上市公司再融資，IPO數目可能大減，中證監上周回應，實現資本市場可持續發展，須充分考慮投融資兩端的動態積極平衡。沒有二級市場的穩健運行，一級市場融資功能就難以有效發揮，當局堅持科學合理保持IPO、再融資常態化，同時考慮二級市場承受能力，加強一二級市場的逆周期調節，更好地促進一二級市場協調平衡發展。