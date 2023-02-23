內地擬停用「Big Four」作審計　美PCAOB：若以任何方式阻礙會採取行動

昨（23日）傳出內地要求多間國企逐步停用全球四間最大會計師事務所「Big Four」進行審計，美國證交會（SEC）對此拒絕評論，惟美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）卻發聲明回應，若以任何方式阻礙，委會員會立即採取行動。

PCAOB：若以任何方式阻礙則會採取行動

PCAOB主席Erica Williams發布聲明表示，PCAOB將繼續要求對所有在內地註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞；若內地政府在任何時候以任何方式阻礙，或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動。

PCAOB去年12月，對部分中國大型企業作出首次現場審計工作，表示由普華永道及畢馬威主持的香港現場審計中，能充分審查審計文件，而PCAOB亦計劃今年再進一步開展實地檢查。

美國證交會拒絕評論

SEC拒絕就內地這做法評論，而SEC一般並不強制要求企業，必須與四大會計師事務所中的其中一家合作，但據規定，企業必須使用在美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的會計師事務所；如果PCAOB連續3年，不能對在美上市內地公司的審計底稿進行全面檢查及調查，公司將存有除牌風險。