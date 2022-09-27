內地擬規管網上演唱會 要求「延時直播」

內地文化和旅遊部昨發布徵求意見稿，計劃規管網上演唱會，要求「延時直播」 。（網上圖片）

內地擬加強規管網上演唱會等網絡表演節目，要求提供網絡演出節目需先向當局備案或申請經營許可，需專人監控演出，更要求直播節目需採取「延時直播」方式播出。

文化和旅遊部昨發布關於《規範網絡演出劇（節）目經營活動推動行業健康有序發展的通知》（徵求意見稿）。其中明確，將境外舉辦的舞台演出活動通過網絡直播，將錄製的舞台演出活動以音視頻形式通過互聯網提供，提供專門為互聯網傳播製作的無現場觀眾舞台演出活動或虛擬舞台演出活動，通過個人直播間提供舞台演出活動，均屬於提供網絡演出節目。

意見稿提出，從事網絡演出節目經營活動，應向所在地省級文化和旅遊行政部門，申請取得經營範圍包含「網絡演出劇（節）目」的網絡文化經營許可證。

提供進口網絡演出節目，應報文化和旅遊部進行內容審查，內容審查通過後方可向用戶提供。提供國產網絡演出節目，應在向用戶提供之日起30日內，報文化和旅遊部備案。

進口網絡演出節目內容先經審查

通知又要求，網絡演出節目經營單位應該建立健全內容管理制度，設置獨立的內容管理部門，配備適應內容審核工作需要的專業人員負責內容管理，加強實時監控評論、彈幕等用戶產生內容。至於採用直播方式提供網絡演出節目，應採取延時直播方式播出，並安排專人對網絡演出節目進行實時監管，如發現內容有問題應第一時間阻斷，並及時處置。