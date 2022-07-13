內地擴公路網谷基建撐經濟 新增里數足以圍繞地球1圈半

內地國家發展和改革委、交通運輸部印發的《國家公路網規劃》昨日對外公布，提出國家公路網到2035年的總規模約46.1萬公里，包括高速公路16.2萬公里及國道公路29.9萬公里，較2013年制定的《國家公路網規劃（2013年—2030年）》增加6萬公里。新增長度，足以環繞地球1個半圈；香港與距離最遠的玻利維亞，地球上的直線距離也只不過約1.9萬公里。

根據規劃，未來13年內地新建高速公路2.8萬公里、改造3萬公里；新建和改造的普通道路則達11萬公里。國家發改委基礎設施發展司副司長周小棋直言，國家公路建設對拉動有效投資將繼續發揮關鍵作用，為穩住經濟大盤提供有力支撐。

國家高速公路網規劃總里程約16.2萬公里，由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及6條地區環線、12條都市圈環線、30條城市繞城環線、31條並行線、163條聯絡線組成，未來建設改造需求約5.8萬公里，包括擴容改造約3萬公里。其中12條都市圈環線是新增規劃。

普通國道網方面，規劃總里程約29.9萬公里，由12條首都放射線、47條北南縱線、60條東西橫線，以及182條聯絡線組成，未來建設改造需求約11萬公里。

2035 年總規模約 46.1 萬公里 可圍繞地球11圈

周小棋說，國家高速公路網整體覆蓋範圍從城鎮人口超過20萬的中等及以上城市，進一步延伸到城區人口10萬以上的市縣；普通國道進一步補強地市間通道和對重要景區的連接。未來將加快構建現代化高質素國家公路網，進一步促進產業鏈供應鏈暢通運轉，更好發揮對產業發展的支撐作用，助力築牢國民經濟循環底盤。

國家公路快速發展，建設投資維持高位運行，已成為穩投資、穩增長的重要領域。「十三五」以來，中國公路建設投資佔國內經濟總值（GDP）比重約2.4%，其中國家公路建設投資佔公路建設投資的比例基本穩定於36%左右。

此外，官媒引述內地專家表示，下半年提前發行明年部分專項債額度可行，將為基建投資追加「彈藥」。