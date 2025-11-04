內地改稅制！ 買金成本增 金飾股齊瀉

按內地最新政策，自11月1日起，非投資用途的黃金珠寶零售公司增值稅抵扣將從13%減少到6%。花旗認為，相關變動在最壞情況下或令黃金採購成本上升約7%，若零售價不變，預計老鋪黃金、周大福、六福珠寶在2026財年的淨利潤，將分別減少15%、26%及6%，預料行業或加價以轉嫁成本。對於政策意圖，花旗指仍未清楚，可能僅通過提高交易成本抑制金條及金幣投資，亦可能包括限制黃金首飾消費。

內地取消部分黃金零售的增值稅抵扣優惠政策，意味消費者購買飾金的成本將會上升，拖累金飾股昨集體下瀉，周大福(1929)大挫8.7%、老鋪黃金(6181)跌7.2%、六福集團(590)及周生生(116)分別跌6.9%及6.1%。分析相信，政策調整或令黃金採購成本最多上升約7%，並直接影響金飾股利潤，股價短期料續波動。

大摩：行業短線波動 中長線正面

摩根士丹利則認為，黃金稅收調整是鼓勵行業直接向上海黃金交易所購買黃金，預期成本會轉嫁消費者，影響大眾需求。大摩相信，金飾股短線仍會波動，惟中長線或正面，因黃金市場將更規範及有更好的管理網絡。

周大福部分黃金產品加價

事實上，周大福亦宣布昨日起對部分黃金產品進行價格調整，將結合政策​​對業務和產品零售價格的影響做出合理調整，漲幅與新政帶來的成本增加相符。

金價4千美元關反覆 大行續牛

另外，國際現貨金價已持續約一周在每安士4,000美元水平反覆，昨一度再跌穿4千美元關，低見3,962美元。不過，大行對金價的樂觀情緒未變，瑞銀指金價下跌是技術性的暫時回調，並且已暫時停止，並相信其需求維持強勁，繼續維持年底前每安士4,200美元的目標價；又補充指，若地緣政治或市場風險加劇，金價在年底前有望漲至4,700美元。該行建議，在投資組合中配置中單位數比例的黃金，即約4%至6%。