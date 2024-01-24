內地救市｜金管局與人行金融合作　推6項政策包括債券回購等料2月26日起生效

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

發布優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展及便利大灣區個人投資管道

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購 （含「債券通」管道）

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

將「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品

金管局總裁余偉文和證監會行政總裁梁鳳儀1月24日下午5時30分就內地和香港金融合作事宜會見傳媒。

余偉文表示，今次是人行與金管局在過去數月一直構思，亦有部分個別措施，是與證監會、與潘功勝行長開會時一同敲定，對人行加快落施表現歡迎。

亦會開展債券回購業務，余偉文說，人行將會向更多境外開放回購業務，金管局已長期與人行溝通，希望提升國際投資者參與度，以鞏固香港作為國際債券中心扮演的角色。跨境理財通中包括大中華股票基金

余偉文指，內地債券已成投資者投資一部分，加強擔保功能，便利國際投資者，以提升吸引力，運用這些債券更好管理流動性，料2月26日實施，亦希望下一步再有其他試點，如在岸債券作為北向通抵押品等，希望推動境外、在岸債成為常用擔保品。

至於港人買樓的樓款亦可進入內地，數字人民幣在香港的試點亦將擴大。

將實行「理財通2.0」

證監會梁鳳儀指，對人行今次決定表示歡迎。她指今次對於有香港券商能夠參與「理財通2.0」認為可深化本港與大灣區的核心競爭力，又形容今次為新的里程碑。

被問到有關近日香港股市，財政司長陳茂波回應，股票市場是國際金融中心，與國際、內地是高度聯通，市場指數上落受市場情緒等影響，為確保有序高效運行，與監管機構密切聯繫，暫時看不到股市有異常情況。