內地數據｜內地新能源車銷售倍增

內地乘用車市場訊息聯席會指，今年3月乘用車市場銷售達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增25.6%，首季零售491.5萬輛，按年跌4.5%，整體走勢低於預期。由於芯片供應較2月有所恢復，故上月產銷恢復有較好基礎。近期廠商庫存提升、優惠擴大，消費者購車周期縮短。春節後多款新車上市，吸引部分消費者買車，令期內車市呈現平穩向上走勢。不過，上月新冠肺炎疫情在全國各地擴散，各地續堅決採取社會面清零策略。吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交均受影響、分管措施變化對物流效率造成一定影響，零售損失較大。至於上月乘用車生產182.3萬輛，同比跌0.3%，環比漲22%，表現較強。期內新能源汽車零售銷量達到44.5萬輛，按年揚137.6%，按月則增63.1%，按月均好於歷年3月走勢。首季新能源車零售107萬輛，按年飆146.6%。

該會指，本月產銷面臨不確定性因素，根據國家統計局的各省生產資料，上海和吉林省各佔全國生產約11%，且上海部分企業生產滿負荷運轉，因此本月核心地區乘用車產銷將受比較大影響。由於汽車產業鏈長，協同要求高，核心生產和物流基地的停產輻射範圍更廣，本月的車市產銷壓力可能很大。

疫情擴散 運力損失大

由於全國各地都有疫情擴散風險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響，物流受到各地48小時核酸證明限制、運力損失也較大。但從去年海外芯片緊張以來的管道庫存已開始連續數月回補，終端促銷也有明顯增大，因此大部分地區市場零售的缺貨損失不會特別明顯。