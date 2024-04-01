內地數據｜財新3月中國製造業PMI創1年高

3月供需同步擴張且速度加快，製造業生產指數、新訂單指數延續2月升勢，前者為最近10個月來最高。外需持續改善，新出口訂單指數連續3個月在擴張區間上行，且創去年3月來新高。受訪企業表示，市況改善，需求得到提振，推動新業務增長。三大類產品中，投資品類產量增幅快於消費品類和中間品類；但從新訂單情況看，消費品類和中間品類需求增加投資品類需求微降。

隨著春節後快速復工復產，3月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得51.1，高於2月0.2個百分點，已連續5個月位於擴張區間，創去年3月來新高，顯示製造業生產經營活動加速向好。

由於部分原材料價格降低，3月製造業原材料購進價格指數8個月來首次降至臨界點以下。成本下降且市場競爭激烈，企業繼續降價促銷，製造業出廠價格指數也降至八個月來最低。

分析：經濟下行及就業市場壓力大

財新智庫高級經濟學家王喆指，今年前兩個月各項經濟數據全面好於預期，財新製造業PMI連續5個月維持在榮枯線上，兩者相互印證，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。與此同時，經濟發展不利因素和不確定性仍偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水準持續低迷，內外部需求還需進一步提振。他稱，年初一系列穩增長政策效果逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，今年經濟增長目標亦頗為進取，加力、提質、增效的總體政策方向還應保持一貫性和連續性。