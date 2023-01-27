內地春節客運急增攜程逼近3年高 阿里旗下飛豬民宿訂單量增逾2.6倍

根據攜程（9961）Flight AI平台數據顯示，在跨境旅行開放後，內地居民的海外旅行訂單在今年春節明顯好轉，期間的跨境機票訂單按年增4倍以上，春節期間出境遊機票訂單中，峇里島機票訂單按年增30倍，新加坡增8倍以上，馬尼拉超5倍，曼谷、布吉島超4倍，清邁、吉隆坡近3倍。民航客運量按年增長最快的內地城市，包括九江、珠海、西雙版納、韶關、大理、中衛、舟山、麗江、九寨、白山。攜程股價亦連升第四個交易日，半日最高曾見318.4元，逼近3年高位。

另外，阿里巴巴（9988）公布2023年春節「暖」消費報告顯示，兔年春節，線上線下需求提振，旅遊影業消費回暖，地方特色消費升溫。數據顯示，2023年春節期間，飛豬民宿訂單量按年增長超260%，其中，大理、麗江、廈門、三亞、北海為民宿預訂最熱城市。

在「飛豬APP」上，期間國際機票預訂人次按年增長超過4倍，辦理簽證的人次按年增長超過3.4倍，預訂熱度上升最快境外渡假地包括：泰國、馬爾代夫及新西蘭。赴港機票預訂人次按年增長超過22倍。

國內旅遊方面，成都、上海及廣州為三大熱門內地旅遊目的地。雲南渡假商品成交額大漲超過14倍，海南渡假商品訂單量按年增長24%。飛豬是阿里巴巴旗下綜合性旅遊出行服務平台。