內地晶片業反腐調查再多3名高層被查

中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會通報，華芯3名高層涉嚴重違紀違法，正接受監察調查。最近多名半導體企業高層相繼下馬，彭博社引述知情人士指出，隨着官方著手調查，落網的人預計續增。

據最新通報，華芯投資管理有限責任公司前總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委駐工信部紀檢監察組紀律審查；華芯投資投資二部前總經理劉洋涉嫌嚴重違法，接受北京市監委監察調查。

有報道指，楊征帆在華芯投資負責設備投資，牽涉眾多半導體設備公司，被帶走調查可能與前國家集成電路產業投資基金股份有限公司（俗稱大基金）總裁路軍有關，背後涉及芯鑫融資租賃有限責任公司（芯鑫融資租賃）財務問題。芯鑫融資租賃是半導體產業融資租賃公司，公司業務以以半導體產業為主，與中國半導體公司合作，提供直接租賃、售後回租、委託租賃、經營性租賃、跨境租賃等一條龍服務。

2017年10月，大基金入股芯鑫融資租賃。過去個多月，傳出被查的半導體業人士已包括大基金前總裁路軍、總經理丁文武，紫光前總裁刁石京、董事長趙偉國等。

彭博社引述消息指，北京過去10年投入上千億美元資金，發展國內的半導體行業，以打破對西方的依賴。盡管付出大量努力，但光刻機仍由荷蘭ASML主導，日本仍控制關鍵化學品光刻膠供應，中國每年1,550億美元（約12,090億港元）的半導體需求仍依賴進口為主。

中國各部門今年對戰略性產業的應急計劃展開審查，以防美國實施更嚴格的制裁。有高層官員上個月審查半導體業的報告時，發現行業技術進展可能被誇大，許多投資並無取得成果，再加上美國不斷擴大技術出口限制，高層對此很是惱火；本次調查亦對半導體業掀起軒然巨波。