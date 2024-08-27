內地本土會計師樓據報首度參與國有6大行審計，打破「Big4」壟斷局面。

中國本土會計師行有份參審國有銀行 據郵儲銀行8月22日出爐的審計招標結果顯示，其2024至2028年度會計師事務所選聘採購項目，分為「包1」和「包2」，即主審會計師事務所，得標候選人分別為主審的畢馬威及參審的天健。 有一位來自本土八大會計師事務所的合夥人向《上海證券報》表示，隨著本土事務所的人才、技術、標準等越來越接近「Big4」，未來將獲得更多的機會。 報道引述業內人士透露，「Big4」在國際上有很強的審計實力和信譽背書，國有大行早年在香港上市時就開始選用，一方面是因為更能夠獲得資本市場的認可，另一方面也是因為當時的本土所在業務水平、人員素質等方面尚未做好準備。

「Big4」財務亂象引起中國機構質疑 另有業內人士向媒體指出，「Big4」在國際上享有盛譽，但隨著其服務的企業種種財務亂象的曝光，「Big4」中部分機構的審計操守遭到質疑，這導致國內審計市場重新洗牌，出現了集中度過高的現象。 報道又指，近期受中國恒大事件影響，普華永道（羅兵咸內地分部）遭受聲譽危機；2023年3月，同樣作為「Big4」之一的德勤因華融事件被沒收違法所得並處罰款總額2.1億元，其北京分所被暫停經營業務3個月，導致在中國審計市場迅速失去大量客戶，尤其在金融業。