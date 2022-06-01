內地樓市｜5月全國100個城市新樓住宅均價按月上升0.03% 二手住宅均價跌0.01%

中指研究院發布5月份《中國房地產指數系統百城價格指數報告》，全國100個城市新建住宅平均價格較4月份上升0.03%至每平方米16,198元(人民幣，下同)，按年則上升1.20%，其中，一線城市按月上升0.05%，按年上升1.40%；二線城市按月上升0.07%，按年上升1.38%；三四線代表城市按月下跌0.05%，按年上升0.64%。

新建住宅價格保持橫行態勢。從升跌城市個數看，40個城市按月上升，45個城市下跌，15個城市與上月持平。全國100個城市二手住宅平均價格按月下跌0.01%，按年則上升1.39%。

新建住宅價格保持橫行態勢 二手住宅平均價格按月跌 0.01%

新建住宅方面，5月重點城市整體推盤量較4月有所增加，但仍遠低於去年同期水平。受部分新開盤項目的結構性影響，百城新建住宅價格較上月有輕微上升，但房地產市場整體表現依舊低迷。二手住宅方面，5月，在中央及地方寬鬆政策的加持下，部分城市二手房市場需求積極釋放，而上海、北京等城市受疫情影響較大，二手房成交有所受限。

報告展望，在當前經濟承壓、房地產市場深度調整疊加新冠肺炎疫情多點散發等背景下，預計6月地方政府將繼續加快推進因城施策，其中限購方面，預計二線城市將圍繞多孩家庭增加限購套數、非戶籍家庭縮短社保或個稅年限等方面進行政策調整；首套房貸比例、二套認定標準等也有望進一步鬆動。同時，預計多數城市房貸利率將向全國下限回歸。隨著中央信貸寬鬆及各地穩樓市新政不斷出台，購房者預期和置業信心有望逐漸企穩，但疫情形勢仍是短期影響市場恢復的重要因素。