內地檢疫鬆綁帶動港股大升1238點 萬七點上收市內房爆升

美國周四公布通脹增長放緩，市場預期美國加息壓力減低，刺激港股今早隨外圍高開逾千點，加上內地下午公布優化疫情防控措施通知，入境人員將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，又取消入境航班熔斷機制，帶動港股午後升幅擴大，恒生指數最多升8%，高見17,368點，近4個月以來首次升穿50天移動平均線，全日收市升1,244點或7.7%，收報17,325點，成交增至1,825億元。

藍籌股全線造好，內房股最搶眼，碧桂園（2007）、龍湖集團（960）及碧桂園服務（6098）包辦升幅三甲，均分別上升33.1%、28.4%及20%，碧桂園及碧服創1個月新高。

旭輝（884）升幅冠港股，全日上升72%。由於升幅太厲害，旭輝在今日下午14時30分37秒觸發市調機制，一度進入5分鐘的冷靜期。新城發展（1038）及龍光集團（3380）等較小型內地房企亦發力，升幅分別為53.8%及41.5%。

旭輝升逾7成 升幅最大三藍籌皆內房

科技股亦顯著造好，恒生科技指數收市升318點或1成，收報3,491點。三大最活躍港股，騰訊（700）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）升幅超過12%。萬國數據（9698）、明源雲（909）追落後，飆升分别28.7%及37.3%。科技指數成份股中，僅晶片股中芯國際（981）升幅不足1%，收報16.74元，微升0.4%。中芯國際公布9月止第三季度業績，收入19.07億美元，按年增長34.7%，按季微增0.2%。錄得純利4.71億美元，按年增長46.5%，按季倒退8.5%，每股盈利6美仙。其聯合首席執行官趙海軍今日在第三季度業績溝通會上表示，代工行業這一輪調整至少要持續到明年上半年，目前還未看到行業有復甦的跡象，稱從終端市場傳到代工行業時間有滯後，代工行業週期尚未觸底。

總結全星期，恒生指數收復失地，上升1,164點，科技指數亦進賬227點。