內地民營房企石榴集團捲性醜聞風波　董事長開記招情緒失控下跪痛哭

曾於2021年赴港申請IPO上市的內地民營房企「石榴集團」，上周傳出多項負面輿論，包括集團創始人之一兼原副董事長桑春華，被實名舉報「以吃飯為由約多人運動4P」。現任董事長崔巍周一（11日）於北京召開媒體溝通會時，突然情緒失控痛哭，雙腿跪地、雙手捶地，指自己對公司治理權的變化引起外界關注感到羞愧，並表示將為公司承擔無限擔保責任，更揚言「如果帶來真實損失，我將從22樓一躍而下」。

崔巍解釋石榴集團「股東內訌」

近日石榴集團傳出多項傳聞，包括原副董事長桑春華被實名舉報、「股東內訌」等。崔巍在記者會上，談及「股東內訌」時，表示自己會為公司承擔無限擔保，又解釋過去80天沒有出現，感到自己的膽小和怯懦，又揚言「如果由我們實際的淨資產覆蓋不足而給各家金融機構帶來真實損失的話，我將從我們所在的石榴中心22樓一躍而下，我以我的生命做出信譽擔保」。

内媒報道，石榴集團於6月底發出内部通知，解除桑春華全部職務，禁止其進入集團各公司的所有辦公場所，停止其全部工作許可權，通知由崔巍簽字並加蓋公司公章。不過桑春華其後回應，是崔巍故意捏造事實，構成詆毀、污衊與誹謗，嚴重損害聲譽，並保留追究相關民事責任甚至刑事責任的權利。

原副董事長桑春華捲性醜聞風波

至於石榴集團原副董事長桑春華，亦捲入性醜聞風波。內地雲核變量集團董事長劉夏，日前在網上實名舉報桑春華以「吃飯為由邀約，參與多人運動」，事件曝光後，石榴集團亦決定免去桑春華的職務。