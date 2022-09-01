內地疫情升温成都再封城 港股跌幅擴大

恒生指數午後跌幅擴至持續擴大，最新下跌352點或1.76%，報19,602。消費股百威亞太（1876）、華潤啤酒（291）及美團（3690）跌超過半成。李寧（2331）及安踏（2020）亦跌逾2%。主板最新成交額785億元。航運股隨行業指數捱沽，東方海外（316）除淨日曾挫1成，最新報159.7元，跌7.7%，創逾3個月低，暫為跌幅最大藍籌。波羅的海乾散貨指數昨晚挫5%至創逾兩年低。

成都市疫情升溫，昨日新增106宗本土確診及51宗無症狀感染。市疫情防控指揮部決定，今日起至9月4日在全市範圍內開展全員核酸檢測，下午6時起，全體逾2,000萬居民原則上居家，非本小區居民不得進入，農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備，市民非必要不離開境，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開。

成都今日 6 時起全體逾 2千 萬居民原則上居家

此外，全市人員按照應檢必檢要求，完成全員核酸檢測，按所在地通知，分時段有序參加核酸檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所，中高風險區和居家隔離人員按相關防控管理規定執行，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次就近購買生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入小區。