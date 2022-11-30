內地疫情｜IMF：中國是時候結束大規模封控

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在中國連日出現抗議後表示，現在是中國結束大規模封控並採取更有針對性的方法應對疫情的時候。她敦促中國重新調整目前強硬的清零政策，因為政策同時影響到人民和經濟。

格奧爾基耶娃《美聯社》的訪問時上評論全球多個議題，其中在中國的疫情上，她說：「我們看到了脫離大規模封控的重要性，轉為有針對性限制」，令措施在遏制疫情傳播的同時，不會產生巨大的經濟成本。她促請中國政府考慮疫苗接種政策，並將重點放在為「最弱勢人群」。

長者疫苗接種率低是內地採取封控措施的一個主要原因，而病毒變種後傳染性更強，令防止擴散的工作面臨更大的壓力。她敦促中國在調整政策時，要評估供應鏈的運作，並著眼於政策對世界其他地區的溢出影響。

促考慮疫苗接種政策 重點放「最弱勢人群」

總部設在華盛頓的國際貨幣基金組織預計中國經濟今年僅增長 3.2%，低於今年全球平均水平，這是罕見的。

雖然中國的政策波及全球，但格奧爾基耶娃表示，全球經濟面臨的最大風險是高通脹，令消費者和企業的信貸成本更高，亦令政府更需要照顧最脆弱的人群，同時又不至於因過度支出而削弱央行的努力。