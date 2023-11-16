內地百億FOF私募陷「造假風波」　傳監管機構啟動調查

內地金融界再爆出「造假風波」，引起業內人士關注。日前百億FOF（基金中的基金）私募「華軟新動力」被指中伏，陷入「造假風波」。內地網絡上傳出一則「杭州私募造假跑路，引發百億FOF私募華軟新動力踩雷」傳言，其後該企公開回應，「確有部分私募基金產品兌付困難」。內媒指，內地監管機構已啟動調查。

內媒《每日經濟新聞》報道，杭州匯盛私募出現「造假風波」並走佬，導致華軟新動力中伏，出現資金問題。華軟新動力周二（14日）已發聲明，指實際投資至深圳匯盛私募的部分私募基金產品，因其發生違約行為導致兌付困難；並指目前持續經營，其餘在管基金產品均正常運作。

華軟新動力自上周起，開始向投資者進行風險披露，並着手採取法律手段，故率先曝光「中伏」事實，預計其他機構也會陸續向投資者進行披露，並採取相關措施控制損失。

另一內媒《第一財經》報道，除華軟新動力之外，受影響的還有多間信託公司，包括雲南信託、百瑞信託等信託公司，有傳規模在十億級，而最大一家信託涉及資金規模在30億左右。

對於，雲南信託表示，已針對事件及個別TOF產品合作方涉嫌違規違約的傳聞進行排查；百瑞信託亦發布有關聲明，表示公司從未與華軟新動力、杭州匯盛資產管理有限公司、杭州瑜瑤私募基金管理有限公司、磐京股權投資基金管理（上海）有限公司曾進行任何形式的業務合作，百瑞信託歷史及存續信託產品也從未投資上述機構的任何產品。