內地省市出招救樓市 銀保監出手查銀行房貸組合評風險

內地繼續加緊應對內房危機。《證券日報》引述中指數據指出，截至8月初，今年近240個省市發布超過650條政策，涵蓋降首付比例、加大引才力度、發放購房補貼、提高公積金貸款額度等方面。近期已有包括廣東惠州、湛江和汕尾，江蘇蘇州及河北承德等多地調整購房首付比例。
在蘇州，房貸新政覆蓋蘇州市區，包括吳江區、昆山市、太倉市。新政明確，有購房貸款紀錄但申請貸款購房時實際沒有住房的；或有1套住房但沒有購房貸款紀錄的；或相應購房貸款已結清的商業性個人住房貸款購買普通住房，最低首付比例由50%調整為30%。昆山和太倉還放寬限購，非本地戶籍居民購首套房，不再有繳納6個月社保的限制。
另一方面，許多面臨樓市去庫存以及人口流失壓力的縣市，還紛紛瞄準農民群體，地方政府多給予購房或契稅補貼等優惠政策，鼓勵農民進城購房。在2015年底，中共中央政治局召開會議就提到，要化解房地產庫存，通過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定樓市。
提供優惠鼓勵農民進城購房
58安居客房產研究院分院院長張波表示，中央政治局會議明確指出「要穩定房地產市場」，並且提到政策工具箱要「用足用好」，因此近期各地政策不斷跟進，尤其是市場提振乏力的城市和地區政策出台力度和覆蓋面亦增大。從政策工具箱來看，針對改善需求的首付調整、房貸利率調整以及限購優化，不同城市都存在一定的政策空間，預計後續將進一步釋放。
張波指出，2016年大量三四線城市去庫存，已消耗大量的農民在縣城的買房需求，認為本輪政策的實際效果將低於預期。
另外，外電報道，中國銀保監正在審查一些內地和外資銀行的房地產貸款組合，以評估它們的系統性風險。新監管調查的目的，據報是要衡量內地房地產市場持續動盪對金融體系所帶來的風險。有別於監管機構過往要求銀行進行的例行報告，銀保監會今次同時要求一些開發商提供他們的現金狀況和償債資金來源的詳細訊息。
有外資銀行家表示，過去數周被要求提供與房地產行業相關的貸款文件。他認為，監管機構想要知道如何調整政策，並且評估風險。銀保監未有就報道置評。
近年，內地針對開發商推出了嚴格的融資規定，導致很多開發商發生現金流問題，要忙於逐月償還即將到期的債務，甚至出現逾期違約。
評級機構穆迪早前一份報告提到，在房地產市場持續低迷等因素影響下，新增不良貸款的風險仍將對銀行資產質量構成威脅。