內地省市出招救樓市 銀保監出手查銀行房貸組合評風險

內地繼續加緊應對內房危機。《證券日報》引述中指數據指出，截至8月初，今年近240個省市發布超過650條政策，涵蓋降首付比例、加大引才力度、發放購房補貼、提高公積金貸款額度等方面。近期已有包括廣東惠州、湛江和汕尾，江蘇蘇州及河北承德等多地調整購房首付比例。

在蘇州，房貸新政覆蓋蘇州市區，包括吳江區、昆山市、太倉市。新政明確，有購房貸款紀錄但申請貸款購房時實際沒有住房的；或有1套住房但沒有購房貸款紀錄的；或相應購房貸款已結清的商業性個人住房貸款購買普通住房，最低首付比例由50%調整為30%。昆山和太倉還放寬限購，非本地戶籍居民購首套房，不再有繳納6個月社保的限制。

另一方面，許多面臨樓市去庫存以及人口流失壓力的縣市，還紛紛瞄準農民群體，地方政府多給予購房或契稅補貼等優惠政策，鼓勵農民進城購房。在2015年底，中共中央政治局召開會議就提到，要化解房地產庫存，通過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定樓市。

提供優惠鼓勵農民進城購房

58安居客房產研究院分院院長張波表示，中央政治局會議明確指出「要穩定房地產市場」，並且提到政策工具箱要「用足用好」，因此近期各地政策不斷跟進，尤其是市場提振乏力的城市和地區政策出台力度和覆蓋面亦增大。從政策工具箱來看，針對改善需求的首付調整、房貸利率調整以及限購優化，不同城市都存在一定的政策空間，預計後續將進一步釋放。