內地第三季經濟按年增長3.9%　勝預期

中國國家統計局公布，內地第3季國內生產總值初步核算結果，按年增長3.9%，較第二季的0.4% 顯著回升，亦優於市場預測中位數3.3%。

於第三季，規模以上工業增加值按年增長4.8%，較第二季度加快4.1個百分點。其中，9月份按年增長6.3%，較8月份加快2.1個百分點，按月增長0.84%。服務業增加值按年增長3.2%，較第二季度下降0.4%。

固定資產投資按年增長5.7%，較第二季度加快1.5個百分點；9月份固定資產投資按月增長0.53%。社會消費品零售總額按年增長3.5%，二季度為下降4.6%。其中，9月份按年增長2.5%，按月則增長0.43%。

總結首三季，中國經濟按年增長3%，較上半年加快0.5個百分點。

固定投資加快消費改善

國家統計局表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，各地區各部門堅持穩中求進工作總基調，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策措施，國民經濟頂住壓力持續恢復，第3季經濟恢復向好，明顯好於第2季，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。

中共舉行二十大之際，中國上周一突然推遲第三季度國內生產總值數據的發布，數據原定於上周二發布。