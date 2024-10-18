內地第三季GDP增長4.6%勝預期 前三季增4.8%

內地第3季經濟按年增長4.6%，略高於市場預期，較第2季增速減慢0.1個百分點，連續兩個季度放緩，增速是去年首季以來最低。 第3季經濟按季增長0.9%，略低於預期；首3季經濟增長4.8%。

國家統計局表示，主要經濟指標近期出現積極變化，9月多數生產需求指標好轉，市場預期改善，但經濟回升向好基礎仍要鞏固，下階段要強化存量政策及增量政策協同發力，推進各項政策加快落地見效，努力完成全年發展目標任務。

內地今年首9個月房地產開發投資按年跌10.1%

今年首9個月全國房地產開發投資按年跌10.1%，跌幅較首8個月輕微收窄0.1個百分點，住宅投資跌10.5%。期內房屋新開工面積按年跌22.2%。首9個月，新建商品房銷售面積按年下跌17.1%，跌幅較首8個月收窄0.9個百分點。至於新建商品房銷售額跌22.7%，跌幅收窄0.9個百分點。