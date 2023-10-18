內地第三季GDP按年增長4.9%勝預期　9月城鎮失業率5%

9月城鎮失業率比上月下降

全國固定資產投資37.5萬億元，按年增長3.1%，略遜於市場預期增長3.2%。分領域看，基礎設施投資按年增長6.2%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.1%。9月份，固定資產投資按月增長0.15%。

至於社會消費品方面，零售總額34.21萬億元，按年增長6.8%。9月份，社會消費品零售總額按年增長5.5%，比上月加快0.9個百分點，高於市場預期升4.9%。

全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。9月份，全國城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。

國統局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來看，前三季度國民經濟持續恢復向好，高質量發展扎實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。