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財經
2023-10-18 10:40:00

內地第三季GDP按年增長4.9%勝預期　9月城鎮失業率5%

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內地第三季GDP按年增長4.9%勝預期，9月城鎮失業率5%。(資料圖片)

內地第三季經濟增長勝預期。國家統計局公布數據，內地第三季度國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，勝市場預測4.5%。至於今年首三季的GDP按年增長5.2%，亦較內地政府今年設置的經濟增長目標5%為高。

前三季GDP增5.2%

今年前三季度國內生產總值91.3萬億元（人民幣，下同），按年增長5.2%。分產業看，第一產業增加值5.64萬億元，按年增長4%；第二產業增加值35.37萬億元，增長4.4%；第三產業增加值50.3萬億元，增長6%。

全國規模以上工業增加值按年增長4%，比上半年加快0.2個百分點。9月份，規模以上工業增加值按年增長4.5%，增速與上月持平，略高於市場預期增長4.4%。

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中國第二季GDP增長6.3%

9月城鎮失業率比上月下降

全國固定資產投資37.5萬億元，按年增長3.1%，略遜於市場預期增長3.2%。分領域看，基礎設施投資按年增長6.2%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.1%。9月份，固定資產投資按月增長0.15%。

至於社會消費品方面，零售總額34.21萬億元，按年增長6.8%。9月份，社會消費品零售總額按年增長5.5%，比上月加快0.9個百分點，高於市場預期升4.9%。

全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。9月份，全國城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。

國統局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來看，前三季度國民經濟持續恢復向好，高質量發展扎實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

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