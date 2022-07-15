內地第二季增長0.4%遜預期　16至24歲6月份失業率創2018年以來新高

內地上半年經濟增長2.5%，單計第2季增長0.4%遜預期，16至24歲年齡層6月份失業率創2018年有數據以來新高。（資料圖片）

國家統計局公布，內地上半年經濟增長2.5%，單計第2季經濟增長0.4%，較第一季大幅放緩4.4個百分點，遠低於市場預期的1%，創9個季度最低。

國家統計局表示，今年以來國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，第2季經濟下行壓力明顯增加。不過，統計局指，內地經濟克服超預期因素的不利影響，出現企穩回升形勢。穩經濟一籃子政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月經濟企穩回升，第2季經濟錄得增長。

統計局指出，全球經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響仍未完全消除，經濟持續恢復基礎不穩固。當局會狠抓穩經濟一籃子政策落地見效，確保經濟運行在合理區間。

上半年全國城鎮調查失業率平均為5.7%，單計第2季失業率平均為5.8%，按月跌1.1個百分點。

6 月全國城鎮失業率 5.5% 按月跌 0.4 個百分點

內地上半年全國城鎮新增就業654萬人，路透根據國家統計局數據計算，6月單月新增城鎮就業125萬人。上半年全國城鎮調查失業率平均為5.7%，單計第2季失業率平均為5.8%，按月跌1.1個百分點。

國家統計局數據又顯示，6月全國城鎮調查失業率5.5%，按月跌0.4個百分點。其中，16至24歲人口調查失業率進一步升至19.3%，再創2018年有數據以來新高。