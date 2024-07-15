內地第二季經濟增長4.7%遜預期

6月份社會消費品零售總額按年升2%，低過市場預期的升3.4%。而上半年社會消費品零售總額按年增3.7%，亦差過預期的4%。6月規模以上工業增加值按年升5.3%，高於市場預期。而上半年規模以上工業增加值按年增長6%，符合市場預期。

內地第二季經濟增長按年增4.7%，低過市場預期的5.1%，增速亦較上季少0.6個百分點，創5個季度最低水平。至於上半年經濟增長5%，同樣低過市場預期的5.2%，按季亦放緩0.3個百分點。

長期向好發展態勢不會改變

國家統計局指，上半年外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整陣痛有所顯現，影響經濟增長的因素較以往更複雜，但中國經濟頂住壓力，運行總體平穩，成績來之不易。雖然第二季經濟增長增速較上季有所回落，但認為要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。

展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。