內地維持MLF利率 分析對周二減息仍抱憧憬

中國人民銀行今日進行1,050億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為1.8厘，與此前持平。另外，又進行5,000億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標利率為2.5厘，亦與此前持平。由於今日有4,990億元人民幣1年期MLF、1,340億元人民幣7天期逆回購，以及570億元人民幣14天期逆回購到期，意味今日實現淨回籠850億元人民幣。

中信證券： LPR 下降取決銀行資金成本

由於MLF不變，令本周二公布的貸款市場報價利率(LPR)下調的機會下降。不過，中信證券首席經濟學家明明在接受媒體訪問時表示，即使MLF利率不動， LPR也有可能下行。他認為，未來宜進一步淡化LPR與MLF利率之間的關係，較之於MLF利率，實體經濟主體的融資成本能否下降對於經濟增長的作用更為重要，而在這方面LPR的實際指示意義更強。同時，LPR能否下降，取決於銀行資金成本能否下行，存款成本是影響銀行資金成本的重要因素，而內地主要銀行自2022年以來四次下調存款利率，進一步打開了LPR下行和銀行讓利實體的空間。