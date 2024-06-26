IPO新股｜嘀嗒出行有意再赴港上市 過往3次闖關失敗

內地網約車平台「嘀嗒出行」（2559）3月時向聯交所遞交主板上市申請。外電引述消息報道， 該股擬以每股6元定價，集資約3,000萬美元（折合約2.34億港元），並預期於6月28日上市。

嘀嗒出行計劃發行3,909.1萬股，一成為香港發售股份，每手500股，中金公司、海通國際和野村國際為其聯席保薦人。

「嘀嗒出行」表示，擬將所得款項淨額中，約50%用於擴大用戶群並加強營銷和促銷活動；約35%用於提升技術能力及提升安全機制；及約15%用於增強變現能力。

該股2月時，中國證監會日前發布「嘀嗒出行」境外發行上市的備案通知書，指嘀嗒出行計劃來港上市，擬發行不超過1.94億股的境外上市普通股。