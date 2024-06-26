內地網約車平台「如祺出行」通過聯交所上市聆訊｜IPO新股

由廣汽（2238）及騰訊（700）聯合創立的內地網約車平台「如祺出行」，正式通過聯交所上市聆訊。聯席保薦人為中金公司、農銀國際及華泰國際。

據如祺出行招股書顯示，集團去年收入增58%至21.6億元（人民幣，下同），但去年虧損6.9億元，按年擴大10.5%，過去3年累計蝕近20億元。