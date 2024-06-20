IPO新股｜嘀嗒出行有意再赴港上市 過往3次闖關失敗

內地網約車平台「嘀嗒出行」3月時向聯交所遞交主板上市申請。周四（6月20日）起招股，招股價5元至7 元，一手500股，入場費為3,535.3元。

是次「嘀嗒出行」將發售3,909.1萬股，香港公開發售佔10%、國際配售佔90%，集資最多2.74億元，料6月28日首掛。該股由中金、海通國際及野村擔任聯席保薦人。

「嘀嗒出行」表示，擬將所得款項淨額中，約50%用於擴大用戶群並加強營銷和促銷活動；約35%用於提升技術能力及提升安全機制；及約15%用於增強變現能力。

該股2月時，中國證監會日前發布「嘀嗒出行」境外發行上市的備案通知書，指嘀嗒出行計劃來港上市，擬發行不超過1.94億股的境外上市普通股。