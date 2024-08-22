內地美女基金經理變「過街老鼠」　不足3年跌65%蝕逾百億

內地近年推出多項基金產品供投資，不過，近日一位內地女基金經理則變成「過街老鼠」，被一眾內地網民圍攻，只因由她管理的基金產品不足3年價值下跌65%，更令基金虧蝕逾百億人民幣。

內媒報道，這名涉事的女基金經理名為陳潔馨，任職內地民生加銀基金。據數據顯示，她在2021年12月開始管理基金產品「民生加銀創新成長」和「民生加銀醫藥健康」，但她至今任職不到3年，基金虧損甚大，她任期內兩隻基金的回報率為負73.35%及負48.8%，在同類基金中的排名幾乎墊底。

在2024年2月大盤股結構性行情的背景下，她依然巨虧約20%，近一年虧損超30%。其中，她管理的「民生加銀創新成長」巨虧73%，是同類產品倒數第一；也由她管理的「民生加銀健康醫藥服務」回報下跌48%，是同類產品倒數第三。

換手率曾逾2000%

報道又表示，以「民生加銀創新成長A」基金為例，自2021年底陳潔馨任職以來，該基金的換手率就從2021年的493%，直線飆升至2022年的2,087%，2023年雖然回落至1,446 %，但整體依舊遠高於先前的水準。

至於陳潔馨新進的股票，往往都處於高漲狀態，2021年底重倉化工板塊、白酒板塊、醫藥板塊，但化工板塊自2021年底已經腰斬；2022年中期追高鋰電、光伏等板塊，如杉杉股份( 上：600884)，自惟該股中期即暴跌近80%；22年底再度重倉的股票，現在也幾乎是腰斬；2023年次季她買入天孚通信（深：300394），第三、四季賣出，2024年首季再次買入，可見她採取典型「追漲殺跌」做法。