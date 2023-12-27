內地股市全年挫逾15%　高盛：押注A股成2023年最錯投資決定

內地自年初疫後經濟重新開放，不少華爾街投資者曾押注內地經濟反彈及趨向繁榮，惟最終投資者大失所望，內地股市全年下跌逾15%，高盛首席中國股票策略師Kinger Lau在內的分析師一度預計，A股市場將會錄得15%的升幅。
外媒報道，高盛新興市場策略師Kamakshya Trivedi表示，中國不再與新興市場相關，更跑輸其他發展中國家，並指出2023年最大投資錯誤，就是押注中國疫後開關的經濟反彈。
分析師：A股拖累全年新興市場資產表現
《彭博》訪問以Kamakshya Trivedi為首的高盛新興市場分析師，訪問中，他提到在2023吸取的「兩大教訓」：
- 第一，是要學習把新興市場與中國除外的新興市場明確分開，中國的資產一直有別於其他新興市場，無論在股票、固定收益類別方面，都與其他新興市場資產很不相關。
- 第二，需重新審視新興市場的韌性，他認為，面對聯儲局激烈加息周期，加上中國經濟放緩，看似極差的投資環境，但新興市場資產的表現卻依然強勁。
Kamakshya Trivedi稱，「從新興市場角度來看，今年最令人失望的是中國經濟持續減速，儘管估值非常便宜，但仍舊拖累全年新興市場資產一整年，累挫逾15%；中國以外很多新興市場的確表現良好，冠蓋雲集。」
事實上，今年除內地A股除外的新興市場股市，今年已上升16%，納入中國股票的MSCI新興市場指數，僅上升逾4%，而指數內中概股佔比達約30%。