財經
2025-11-25 15:53:54

內地航空股急瀉 據報要求削赴日航班至明年3月底

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，中國當局出招反制發表赴日旅行安全警示及留學警告，多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務。 (新華社資料圖片)

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，中國當局出招反制發表赴日旅行安全警示及留學警告，多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務。彭博社今日(11月25日)引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月底，意味北京準備中日關係持續陷入低谷的可能。報道又指，中國東方航空是受需求下滑影響最大的內地航空公司，因其每年營運近16,000班飛往日本的航班。

中國東方航空影響最大

受消息拖累，中國東方航空﹙0670﹚盤中挫6.3%、中國國航﹙0753﹚跌逾3%、中國南方航空﹙1055﹚挫逾2%，
 

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化,中國當局出招反制發表赴日旅行安全警示及留學警告。內地傳媒引述第三方平台「航班管家DAST」數據報道,多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務,目前已有12條中日航線全部航班取消。

報道指，這份指示在上周作出，知情人士稱，當局要求航空公司「暫時」作出航班調整，表明情況可能會隨著外交動態而有所變化。此前高市早苗涉台言論引發中日外交爭端。本周，美國總統特朗普先後與中國國家主席習近平、高市早苗通話。

內地傳媒昨引述第三方平台「航班管家DAST」數據報道，多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務，目前已有12條中日航線全部航班取消。央視報道截至年底，內地到日本的計劃航班取消量，較上月同期增長約56%。三大航空公司月中公布涉及日本航線機票的特殊方案後，國內航空公司到日本的機票預訂量減少，即日起計、未來60日國內飛日本的機票預訂量，比月中起計少29%。

