內地航空股急瀉 據報要求削赴日航班至明年3月底

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，中國當局出招反制發表赴日旅行安全警示及留學警告，多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務。彭博社今日(11月25日)引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月底，意味北京準備中日關係持續陷入低谷的可能。報道又指，中國東方航空是受需求下滑影響最大的內地航空公司，因其每年營運近16,000班飛往日本的航班。

中國東方航空影響最大

受消息拖累，中國東方航空﹙0670﹚盤中挫6.3%、中國國航﹙0753﹚跌逾3%、中國南方航空﹙1055﹚挫逾2%，

