內地航線陸續恢復國際客運力升近一倍 航空股續升

內地《人民網》報道，在國務院聯防聯控機制及民航局統籌安排下，深圳機場聯合航空公司已恢復8條國際客運航線運營，同時深圳至東京、首爾、新加坡、曼谷、金邊等國際客運航線進一步加密。截至目前，深圳機場共運行至洛杉磯、溫哥華、約翰內斯堡等12條定期國際客運航線，覆蓋美國、加拿大、南非等12個國家，每周國際客運航班量按年增加近一倍，與深圳產業高度關聯城市的連通性進一步提升，產業發展通道加快構建，為擴大對外交流合作搭建了空中通道。

另有內地傳媒報道，海航航空旗下首都航空計劃於12月24日起新闢青島至香港往返航線，此為首都航空首次新開內地至香港航線，擴大首都航空在港澳地區的航線網絡布局，並為魯港間加強經濟文化交流協作、為山東地區的進一步開發開放提供強有力的交通保障。

航空股今早繼續逆市上升，中國東方航空（670）最新升4.2%，中國南方航空（1055）升3.1%至逾半年新高，中國國航（753）及國泰航空（293）亦升超過2%，國泰航空升至逾1個月高位。

深圳市衛健委早前宣布，即日起不再對進入及返回當地的人士，採取疫情核查防控措施。深圳等多地發通告稱，常態化便民核酸採樣點，採取自願自費、單人單管，不再有混合採樣的選項。院方指出，因混合採樣標本出現陽性時，會導致混採的所有人員不能及時準確出示檢測結果，將為市民帶來不便。