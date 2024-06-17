內地茶飲「大口九」香港開分店　選址旺角力撼港式小食

不少內地餐飲品牌近年南下香港「大展拳腳」，最新再有茶飲品牌攻港。消息指，內地茶飲「大口九」來港開設首間分店，更選址旺角，企圖力撼港式小食地位。該店亦主打「輕乳紅茶」，以及農場生產基地和天然原料直供。

據市場消息透露，「大口九」香港分店選址於旺角登打士街達利大廈地下5號鋪，面積約120平方呎，舊有租客為茶飲店或小食店。據了解，租約原於今年11月完結，惟小食店提早退租。其後業主叫價7.5萬元放租，議價後以每月約6.5萬元租出，呎租約542元，較舊租金每月6萬元略高約8%。

而翻查Google地圖記錄，亦可見一個名為「DAKO9大口九輕乳茶」的商家帳號，在今年4月已換上該品牌的照片。

大口九主打「輕乳紅茶」

而「大口九」主要於華南地區發展。據品牌的網頁資料指，「大口九」由創始人九哥在1999年於廣東東莞創立，並開設第一間門店。

在2000年時，即僅用一年時間已發展至全國擁有100多家加盟店，現時「大口九」有30多間直營店、多達2,000多間加盟店。

目前，「大口九」在內地擁有自己農產品加工廠，加工自育的高山紅茶葉，現摘鮮果；亦有農場生產基地，並提供天然原料直供。「大口九」又指，品牌以嶺南特色水牛奶為主打系列產品，包括「輕乳紅茶」。