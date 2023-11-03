內地茶飲「蜜雪冰城」攻港旺角開分店撼喜茶　傳明年赴港上市

內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」此前傳出赴港上市消息，最新網上傳出即將進軍香港，並在旺角開首間分店，與另一知名內地品牌「喜茶」對撼。

據網上資訊顯示，蜜雪冰城首間門市選址在旺角彌敦道銀行中心地鋪，鄰近港鐵旺角站E2出口。網上圖片顯示，該店正在裝修，門口亦有大字寫上「香港首店即將開業」，以及主打產品 「冰鮮檸檬水」及「新鮮冰淇淋」（雪糕）字樣。

而首間在香港開業的茶飲「喜茶」，現時在本港則有3家分店，位於銅鑼灣、尖沙嘴及荃灣，全盛時期曾有6家分店。

蜜雪冰城營收逾百億人幣

至於蜜雪冰城上月曾傳出來港上市消息，但來港上市前，蜜雪冰城2023年2月已率先在內地A股市場IPO招股。

文件顯示，蜜雪冰城2021年營業收入為103.51億元，較2020年同期增長121.18%，而截至2022年3月尾，蜜雪冰城共有22,276家門店數量，位居中國現制茶飲行業第一位，門店網絡已覆蓋中國境內31個省份及自治區、直轄市，境外則有越南、印尼等地。

至於近期亦有其他5間茶飲計劃來港上市，包括古茗、茶百道、滬上阿姨及新時沏；本港地區亦有多間內地茶飲開業，「喜茶」、「COTTI COFFEE庫迪咖啡」、「茉酸奶More Yogurt」、「林香檸」、「茶救星球」、「檸濛濛」、「啊一檸檬茶」等。