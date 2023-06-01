內地製造業PMI遜色 人幣未跌夠 再創半年低

內地經濟數據遜預期，製造業採購經理指數(PMI)連續兩個月陷盛衰線以下，國家統計局指，5月PMI報48.8%，按月減0.4個百分點，連跌3個月兼見今年新低，亦較市場預期為差。而非製造業PMI報54.5%，按月下滑1.9個百分點，亦連續兩個月走低。

產需兩端均放緩，生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.3%，按月減0.6和0.5個百分點齊陷收縮，市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。在「五一」效應下，旅遊出行、線下消費等較活躍，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數均處55%以上。

另外，人民幣匯價續見半年低，離岸人民幣兌一美元失守7.13，曾報7.1329，跌約0.6%，在岸人民幣曾報7.1126，瀉0.45%，5月均累減近3%。

市場不排除再降準

華僑永亨銀行報告指，內地5月製造業和服務業PMI均差過市場預期，顯示經濟復甦動力在第二季進一步減弱，繼續為人民幣創造下行空間。市場預測當局可能願意在經濟增長遇阻下容忍人民幣貶值，且目前通脹保持低位，中國人民銀行有減息空間。人民幣短期內弱勢難以扭轉，但需留意美元和美債收益率回調、當局干預等風險。人民幣兌一美元短期支持位為6.95，阻力位為7.1。

分析指內地缺乏內需支撐，相信當局今年續穩增長、穩就業政策，預期未來有降準機會。