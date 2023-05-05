內地要求國企及上市公司選聘會計師　需加強信息安全審查

中國財政部、國務院國資委及中證監4日共同發布，《國有企業﹑上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，指國有企業、上市公司和會計師事務所，應當提高信息安全意識，嚴格遵守國家有關信息安全法律法規，落實監管部門對信息安全監管要求。

文件提到，在向會計師事務所提供資料時，要加強對涉密敏感信息管控，有效防範信息洩露風險。會計師事務所應履行信息安全保護義務，依法依規依合同規範信息數據處理活動。

新規條列明，國企及上市公司選聘會計師事務所管理辦法，指出公司在選聘時要加強對會計師事務所信息安全管理能力審查，合同中應設置單獨條款，明確信息安全保護責任和要求。

國企聘任會計師設年限

新規要求國企連續聘任同一會計師事務所原則上不逾8年。如因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所，應綜合考慮會計師事務所前期審計質量﹑股東評價﹑監管部門意見等情況。在履行法人治理程序及內部決策程序後，可適當延長聘用年限至最多10年。

新規亦提及審計項目合夥人﹑簽字註冊會計師累計實際承擔同一國企、上市公司審計業務滿5年，之後連續5年不得參與該國企﹑上市公司的審計業務。上述人士因工作收變動在不同會計師事務所為同一國有企業﹑上市公司提供審計的期限應當合併計算。